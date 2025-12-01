Sudtirol, interesse per Papadopoulos dell’Atalanta U23

Dicembre 1, 2025

Interesse dalla Serie B per Christos Papadopoulos. Il centrocampista greco, dopo le ultime due stagione disputate in Serie C con la Juventus U23 e l’Atalanta U23, potrebbe adesso approdare nel campionato cadetto.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il classe 2004 sarebbe finito nel mirino del Sudtirol, in cerca di rinforzi in mezzo al campo. I tirolesi avrebbero già avviato i contatti con l’Atalanta U23, club proprietario del cartellino.

