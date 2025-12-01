Mantova, interesse dalla Spagna per Radaelli

Suonano sirene dalla Spagna per l’esterno destro del Mantova, Nicolò Radaelli. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Deportivo La Coruna avrebbe messo nel mirino il classe 2003 come rinforzo in vista del mercato di gennaio.

Il club della seconda divisione spagnola ha già in rosa altri due italiani: il terzino sinistro Giacomo Quagliata e l’attaccante classe 2000 Samuele Mulattieri. Radaelli ha un contratto che lo lega con i virgiliani fino al 2027 e in questa stagione ha già collezionato 13 presenze da titolare.