Mantova, interesse dalla Spagna per Radaelli

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Suonano sirene dalla Spagna per l’esterno destro del Mantova, Nicolò Radaelli. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Deportivo La Coruna avrebbe messo nel mirino il classe 2003 come rinforzo in vista del mercato di gennaio.

Il club della seconda divisione spagnola ha già in rosa altri due italiani: il terzino sinistro Giacomo Quagliata e l’attaccante classe 2000 Samuele Mulattieri. Radaelli ha un contratto che lo lega con i virgiliani fino al 2027 e in questa stagione ha già collezionato 13 presenze da titolare.

Ultimissime

Serie A: Cremonese avanti 1-2 sul Bologna dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Serie C Girone C: Il Benevento ne va tre nel primo tempo alla Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Serie C Girone B: Vis Pesaro in vantaggio 1-0 contro l’Ascoli dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Serie C Girone A: pari senza retri all’intervallo tra Cittadella e Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Lega Serie B, Bedin: «Cerchiamo di dare ai giovani talenti la possibilità di arrivare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025