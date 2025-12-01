Pescara, contatti con il Modena per Cauz

Dicembre 1, 2025

Dopo un inizio di campionato deludente, il Pescara è alla ricerca di rinforzi difensivi da mettere a disposizione di mister Gorgone. Una possibile soluzione per il club potrebbe essere Cristian Cauz: difensore del Modena classe 96′, che non ha trovato molto spazio con i canarini in questo inizio di stagione, scendendo in campo in sole due occasioni, collezionando appena 84 minuti giocati.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, gli adriatici avrebbero messo nel mirino il centrale difensivo dei gialloblù, con contatti concreti già avviati tra le parti in vista della riapertura del mercato.

