Serie C Girone A: pari senza retri all’intervallo tra Cittadella e Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Il primo tempo tra Cittadella e Brescia si è concluso senza reti, con un pareggio che rispecchia l’equilibrio in campo. Entrambe le squadre hanno avuto qualche spunto offensivo, ma le difese hanno prevalso sugli attacchi. Il Cittadella ha cercato di fare la partita in casa, ma il Brescia si è difeso con ordine, limitando le occasioni pericolose. Nessuna delle due formazioni è riuscita a concretizzare le poche azioni degne di nota.

