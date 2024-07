Lega Serie A: rinunciato ricorso contro delibera del Consiglio FIGC sui pesi elettorali

La Lega Serie A ha scelto di rinunciare alla decisione di impugnare la delibera con cui il Consiglio Figc ha deciso di confermare i pesi tra le varie componenti per l’elezione del prossimo presidente federale. A rendere nota la scelta è stata la stessa Lega mediante la seguente nota:

“Tenuto conto della decisione assunta ieri, 29 luglio, dal Consiglio Federale della FIGC di trasformare l’Assemblea elettiva, già convocata per il prossimo 4 novembre, in Assemblea straordinaria per modificare lo statuto e dare una più equa rappresentanza alle singole componenti, Lega Serie A ha deciso di rinunciare al ricorso presentato al Tribunale Nazionale Federale, avente ad oggetto la domanda di annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 15/A del 15 luglio 2024.

Come già spiegato pubblicamente, tale ricorso rappresentava esclusivamente una “difesa tecnica” della Lega A, condivisa all’unanimità da tutti i club in occasione dell’Assemblea dello scorso 19 luglio, in vista della riunione del Consiglio Federale qualora in quella sede non si fosse data priorità alle modifiche statutarie prima di procedere al rinnovo degli organi federali. Dal momento che il tema oggetto del ricorso è stato messo in discussione da FIGC il prossimo 4 novembre è venuta meno l’utilità di una decisione in merito da parte del Tribunale Federale della FIGC. La Lega Serie A è infatti fiduciosa che, anche alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte con il Decreto Sport e Scuola, nelle prossime settimane le istanze da tempo portate avanti dalla massima lega professionistica potranno trovare finalmente accoglimento”.