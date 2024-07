City Group: fallisce il Bordeaux, Troyes ripescato in Ligue 2. Il comunicato

Buone notizie in casa City Group, più precisamente per il Troyes. Il club francese di proprietà, appunto del CFG, nell’ultima stagione sportiva era retrocesso in Championnat National al termine di un campionato disastroso. Per il club, però, è arrivato il ripescaggio in Ligue 2 (secondo campionato di Francia) dopo lo storico fallimento del Bordeaux.

Il Troyes, mediante una nota ufficiale, ha comunicato la decisione della Lega con, quindi, la permanenza del club nel campionato:

“L’ESTAC ha preso atto della comunicazione odierna della Lega Calcio Professionistica che convalida il nostro budget per la Ligue 2 BKT.

Con questa decisione, l’ESTAC viene inserito nella Ligue 2 BKT per la stagione 2024-2025.

Stiamo facendo il punto su questa decisione e stiamo lavorando oggi per costruire una squadra che combatterà con ambizione e rappresenterà Troyes con umiltà in questa stagione – e questo, per un futuro sostenibile.

Il Club ha un pensiero sincero per i Girondins de Bordeaux, i suoi dipendenti e sostenitori e augura loro il meglio per il futuro.

ESTAC Troyes”.