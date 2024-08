Nella mattina di venerdì 2 agosto, il fischietto di Schio ha rassegnato le dimissioni, chiudendo la carriera a Euro2024.

Daniele Orsato non è più un arbitro effettivo, non dirigerà più gare. Tra le possibilità sul suo futuro ci sono un incarico nella UEFA o anche la possibilità di diventare il vice del designatore Gianluca Rocchi, confermato per altri due anni.