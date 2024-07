Manchester City, Joao Cancelo fuori dai piani del club: il difensore vuole il Barcellona

Il destino di Joao Cancelo al Manchester City sembra segnato: il club inglese sta cercando di cedere il terzino portoghese, che non rientra più nei piani tecnici del team. Cancelo, desideroso di tornare a vestire la maglia del Barcellona dove ha brillato nell’ultima stagione, si trova di fronte a un ostacolo economico significativo. Nonostante il suo interesse a ritornare in Catalogna, il Barcellona non è disposto a investire una cifra elevata per il suo riacquisto, come riportato da Mundo Deportivo.

Il Manchester City ha valutato Cancelo 30 milioni di euro, una somma che il club catalano, attualmente concentrato sul rafforzamento dell’attacco con obiettivi come Nico Williams, considera fuori portata. Con un contratto che lo lega ai Citizens fino al 2027, il City è in una posizione di forza negoziale e non mostra alcuna inclinazione a ridurre la sua richiesta.

Nel frattempo, Jorge Mendes, agente di Cancelo, è attivamente impegnato in trattative per persuadere il Manchester City a moderare le proprie pretese finanziarie. Il Barcellona, che si sente già sufficientemente coperto nel ruolo di terzino con Hector Fort e Julian Araujo, ha stabilito chiaramente di non voler procedere con un’offerta eccessiva per il difensore portoghese. La situazione rimane fluida, con il futuro di Cancelo ancora tutto da definire.