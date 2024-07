Il Profeta torna in campo: “Annuncio ufficiale: preso Hernanes” | Contratto fino a giugno

Scelta di cuore per il profeta Hernanes, il brasiliano non smette e torna in campo stupendo tutti: ufficializzato il suo acquisto

A 39 anni compiuti non è ancora arrivato il momento di smettere per Anderson Hernanes meglio noto in Italia come il profeta. Bandiera bianco celeste rimasto nel cuore di milioni di tifosi della serie A, il brasiliano ha compiuto 39 anni lo scorso 29 maggio ma vuole arrivare al 20º anno di carriera e se non avere alcuna intenzione di smettere.

A Roma aveva fatto sicuramente vedere le sue qualità migliori arrivato giovanissimo nel 2010, si è imposto con la Lazio a suon di goal e assist, ben 33 reti in 118 presenze.

Diversa l’esperienzaall’Inter e alla Juventus; con i nerazzurri una sola stagione da titolare in uno dei periodi peggiori del Biscione. Con la Juventus invece era riuscito a conquistare anche lo scudetto ma non da protagonista.

Hernanes torna in Italia

I giorni della serie A e della Champions League, dei trofei e delle convocazioni nazionale sono finiti per Hernanes, ma il centrocampista ha appena firmato il rinnovo per un altro anno rimandando il ritiro.

Hernanes ha detto sì a un altro anno di contratto. Il giocatore che dopo aver lasciato l’Italia si era trasferito in Cina, a militato per il San Paolo e per la squadra della sua città d’origine. Tra il 2018 e il 2021 al San Paolo aveva fatto vedere le cose migliori mettendo a referto ben 46 presenze in 3 anni. Dal Brasile però Hernanes è tornato in Italia lo scorso anno, e adesso ha intenzione di rimanerci fino al 2025.

Hernanes non si ritira: rinnovo in Prima Categoria

L’annuncio ufficiale è arrivato tramite i social del club. L’ASD Sale sarà ancora la squadra del profeta. Compagine piemontese che milita nella Prima Categoria e che aveva già ospitato l’ex laziale lo scorso anno.

Dopo 13 presenze e sei goal Hernanes ha voluto anche il bis e nelle scorse ore ha firmato i rinnovi di contratto con i piemontesi. Sotto il post della squadra è arrivato anche il commento dello stesso brasiliano che ha commentato con un: “Daje”.