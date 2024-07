Tuttosport: “Nicolussi Caviglia va all’asta, c’è anche il Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro di Nicolussi Caviglia e sull’interesse anche del Palermo.

A volte succede senza un vero perché. O perché, di perché, ce ne sono troppi. Sta di fatto che l’avventura di Hans Nicolussi Caviglia in bianconero, dove è cresciuto sin da ragazzino, sta volgendo al termine. In queste due settimane ha impressionato Thiago Motta, ma nel suo ruolo, soprattutto se il tecnico insisterà con il 4-2-3-1, sarebbe troppo coperto e rischierebbe di giocare pochissimo: i titolari saranno Douglas Luiz e Thuram, con Locatelli e Fagioli come riserve naturali. Normale dunque, o meglio, saggio prenderne atto e agire di conseguenza.

Questo ragazzo ha dimostrato di meritare la Serie A, oltre a una maturità e serietà sopra la media. Hans, uno che ascolta la poesia in musica di Guccini, non le rime sincopate dell’ultimo trapper, sta valutando le varie opportunità. Dopo essere andato vicino al Venezia, frenato dall’idea di doverlo acquistare e non prendere in prestito con diritto di riscatto, ora si è scatenata una sorta di asta. Il prezzo del cartellino fissato dal club bianconero è di 8 milioni trattabili.

In corsa per accaparrarsi il ragazzo ci sono il Palermo, che punta a tornare nella massima serie, e la Cremonese, che nei cadetti non vuole restare a lungo. Ma la novità del giorno sul fronte Nicolussi Caviglia arriva dal Cagliari, allenato da Davide Nicola, che ha apprezzato le doti del ragazzo durante i mesi passati a Salerno nella stagione 2022/2023 prima di essere esonerato. L’affare potrebbe andare in porto entro la fine di questa settimana, permettendo ai sardi di dotarsi di un playmaker con visione di gioco eccellente e predisposizione naturale all’interdizione, supportata da un approccio dinamico e sacrificio.

Per le casse bianconere si avvicinano nuove risorse da reinvestire in ruoli attualmente scoperti: il sottopunta e le ali. La storia tra Nicolussi Caviglia e la Vecchia Signora è dunque ai titoli di coda, anche se nel calcio, mai dire mai. Chi può essere certo che tra un paio di stagioni, magari disputate alla grande, non possa tornare al centro delle attenzioni juventine?

Sul fronte uscite, la Fiorentina potrebbe accelerare per avere McKennie e Rugani per un costo totale di 15 milioni. Il difensore resta però nel mirino anche del Bologna.