Corriere dello Sport: “Toro e Gosens, avanti. Genoa-De Gea, domani la verità. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Finalmente Raphael Varane (31) al Como è anche ufficiale. Ieri, con un comunicato sul sito, i lariani hanno annunciato la firma del difensore francese per i prossimi due anni con opzione per un’altra stagione. «Raphael è un giocatore speciale – le parole di Cesc Fabregas (37) – e il suo ingaggio è la prova dell’ambizione che abbiamo per questo club». Ed ecco il pensiero di Varane, da ieri in ritiro con la squadra in Austria: «Più mi immergevo nel progetto è più diventava interessante e questo mi ha dato una prospettiva diversa su ciò che volevo fare».

LE ORE DI DE GEA. A proposito di colpi a zero: sono anche le ore di David De Gea (33), con il Genoa che entro domani prenderà una decisione definitiva sul futuro della sua porta. All’estremo difensore ex United, libero sul mercato, verrà quindi comunicata l’intenzione di proseguire o meno le discussioni dopo i dialoghi dei giorni scorsi. Da parte sua, lo spagnolo ha ribadito l’ampia disponibilità e l’apertura totale. Questa è la settimana indicata pure per la chiusura di Gianluca Gaetano (24) al Cagliari. I sardi e il Napoli si stanno infatti avvicinando a piccoli passi all’intesa totale: c’è la volontà diffusa di limare le ultimissime distanze sulla cifra e sulla formula (offerta sugli 8 milioni di euro, a fronte di una richiesta sui 10+2) e di accontentare quindi il centrocampista, determinato a rientrare in Sardegna dopo il prestito della passata stagione. Nel frattempo, si registra un ritorno di fiamma del Vasco da Gama per Yerry Mina (29), mentre Razvan Marin (28), che Davide Nicola (51) vorrebbe trattenere, è nel mirino di diversi club tra cui il Paok Salonicco. In queste ore l’Empoli conta di abbracciare Lorenzo Colombo (22), autore di una doppietta nell’amichevole contro il City, e per il quale è stato trovato un accordo con il Milan sulla base di un prestito.Tutto ok anche per Daniel Maldini (22) al Monza: l’intesa, in questo caso, prevede una cessione a titolo definitivo, in cambio di 3 milioni di euro e di una percentuale sulla rivendita.

Passiamo al Torino, sempre focalizzato su Robin Gosens (30), in uscita dall’Union Berlino al termine di una stagione particolare per la squadra tedesca, ma caratterizzata comunque dai 7 gol e 4 assist dell’esterno. La prima offerta dei granata sui 6-7 milioni non è stata accettata, ma i dialoghi continueranno anche in questi giorni con l’obiettivo di arrivare a dama. A proposito dei bergamaschi: oggi ci sarà un nuovo contatto con il Celtic per Matt O’Riley (23). Il centrocampista ha molte richieste anche in Premier, ma i nerazzurri non vorrebbero perdere il vantaggio guadagnato in queste settimane. Il piano B è comunque rappresentato da Gabriel Sara (25) del Norwich. Il brasiliano costa sui 20 milioni e ha molto mercato in Inghilterra.