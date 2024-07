Corriere dello Sport: “Damiani-Pescara si sblocca. Tutte le trattative del giorno in serie C”

during Padova Calcio vs Palermo FC, Final Playoff Serie C 2021-22 first leg, at Euganeo stadium in Padova, Italy, on June 05, 2022. (Photo by Davide Casentini)

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in C.

Quattro almeno i calciatori in uscita dal Pescara. Fra questi i centrocampisti Georgi Tunjov (23) e Niccolò Squizzato (22). Mentre Matteo Dagasso (20) ha già convinto Silvio Baldini. Da venerdì in ritiro a Palena anche l’attaccante Michael Zeppieri (18), ha assaporato la gioia dell’esordio in C, lanciato da Zeman. Nelle prossime ore arrivo in biancazzurro dello svincolato Alessandro Tuia (34) fedelissimo del ds Foggia che lo portò a Benevento nell’estate 2018. Per Samuele Damiani (26) la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Diego Gambale (24) talento del Pineto è nel mirino del Foggia e del Campobasso. In partenza anche il bomber Emilio Volpicelli (32).Ormai a un passo dal mediano Marco Toscano (27) della Casertana, l’Avellino continua il tira e molla col Taranto per il difensore Patrick Enrici (23), mentre aspetta una risposta da Daishawn Redan (23) dopo l’accordo con il Venezia.

Il Cerignola, che continua a trattare la cessione di Galo Capomaggio (27) al Sudtirol, ha sondato Sulayman Jallow (27) della Turris per sopperire alla partenza di Vito Leonetti (30) destinato al Team Altamura, scatenato: preso anche Gabriele Bernardotto (27) dal Giugliano. Al Monopoli è ufficiale l’arrivo dal Perugia di Federico Vázquez (31). Su Carmine De Sena (32) del Giugliano Carpi e Albinoleffe. Sempre più vicini alla Cavese il terzino Agostino Rizzo (25) e il regista Salvatore Pezzella (24) in uscita dall’Avellino. Fatta per Matteo Marchisano (19) in prestito dal Napoli. Ciro Panico (24), ex Taranto, a un passo dal Sorrento. Il Gubbio s’assicura Gabriele Rocchi (28), difensore ex Latina. Vicino anche il prestito dell’attaccante Flavio Russo (19), tra i maggiori protagonisti della cavalcata scudetto del Sassuolo Primavera. Nel Rimini nuovamente di passaggio Davide Acampa (21) destinato al Team Altamura. Aspettando l’arrivo di Ottar Magnus Karlsson (27), attaccante del Venezia, la Spal ha nel mirino il laterale mancino del Lumezzane Samuele Righetti (23) e l’attaccante Filippo Marotta (19), scuola Pro Vercelli. La Ternana ha ufficializzato il basco Carlos Mattheus Caballero (23), ora si punta ad Alberto Tentardini (28). Piacciono Alessandro Milani (19) della Lazio e Simone Ienco (19) della Roma.