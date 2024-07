Corriere dello Sport: “Palermo, Diao l’idea. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in B.

Affondo per i difensori. Il Bari tornerà all attacco col Pisa per assicurarsi il portiere Nicolas (36), in uscita dopo l’acquisto di Adrian Semper (26) dal Como. E’ stato già raggiunto l’accordo col giocatore brasiliano ma non col club toscano che intende monetizzare la cessione. Trattativa non facile che potrebbe riportare il Bari sul serbo Boris Radunovic (28) del Cagliari. Se ne parlerà nel corso dell’incontro fissato per Davide Veroli (21) che arriverà a Bari in prestito secco. Il ds Magalini ha già avuto il difensore l’anno scorso al Catanzaro, dove il calciatore anconetano ha totalizzato 31 presenze. Manca poi un centrale di piede destro. Dovesse partire Emmanuele Matino (25) arriverebbe un nuovo braccetto. Al passo d’addio l’attaccante Aurelien Scheidler (26), in trattativa con un club belga, il Mechelen. Sfumata la trattativa col Cesena, il centrocompista Mattia Maita (30) potrebbe andare alla Salernitana. In uscita anche gli esterni Gregorio Morachioli (24), 37 presenze , 1 gol e 5 assist nelle ultime due stagioni al Bari, e il marocchino Ismail Achik (23) richiestissimi in C. Tornando al Pisa, oggi potrebbe annunciare l’ingaggio del centrocampista franco-algerino Mehdi Léris (26), ex Chievo, Brescia e Sampdoria in Inghilterra, allo Stoke City nelle ultime stagioni. Sempre viva la pista che porta a Gianluca Lapadula (34), il centravanti indicato da Inzaghi per completare il reparto offensivo. La Sampdoria ha acquistato a titolo definitivo dal Perugia il difensore Stipe Vulikic (23): contratto fino al 30 giugno 2027. Per l’attacco si continua a seguire Gennaro Tutino (28) del Cosenza su cui insiste il Sassuolo. Il Modena insiste con la Ternana per avere Tiago Casasola (28).

PALERMO IN AZIONE. Il Palermo in cerca di un terzino sinistro. A Dionisi serve un’alternativa a Lund, nonostante le buone impressioni date da Buttaro in un ruolo non suo. Resiste la candidatura di Lorenzo Carissoni (27) del Cittadella, ma la richiesta è alta. Non abbandonata neppure l’idea Tommaso Barbieri (21, della Juventus, era al Pisa). Sondate piste estere. Il tema Matteo Brunori (29) resta caldo, l’attaccante sta smaltendo un risentimento a Manchester ma sarà disponibile presto: le sirene della A continuano a farsi sentire, Genoa e Fiorentina interessate anche se il Palermo chiede cifre elevate. Il ds De Sanctis segue in alternativa profili molto giovani: dopo il francese Appuah , per cui si attende solo l’ufficialità, le ultime attenzioni sono sul 19enne Siren Diao , punta centrale, spagnolo d’origine senegalese dell’Atalanta, con cui quest’anno ha giocato nella seconda squadra in C.

OBIETTIVI CATANZARO. Il ds Ciro Polito deve riempire vuoti in una rosa che ha perso alcune pedine tra cessioni e prestiti della passata stagione non più rinnovati. È in fase di perfezionamento il prestito dalla Juventus NG dell’esterno basso sinistro Riccardo Turicchia (21) e presto si aggregherà al Catanzaro. E dall’Atalanta può arrivare, sempre in prestito, Samuel Giovane (21), centrocampista adattabile a sinistra, all’Ascoli nelle ultime due stagioni. Entrambi nel giro dell’Under 21. Sul fronte dei rinnovi, tocca al centrocampista Marco Pompetti (24) e al difensore centrale Nicolò Brighenti (34): un altro anno in giallorosso.