Palermo, doppia seduta al CFA di Manchester: il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto il report della doppia seduta odierna di oggi svolta al CFA di Manchester:

“Oggi al CFA di Manchester il Palermo guidato da Alessio Dionisi ha svolto un doppio allenamento.

Al mattino, dopo un lavoro di forza in palestra, i rosanero hanno svolto un’attivazione coordinativa, un avviamento tecnico e una partita a tema. Nel pomeriggio la squadra, divisa in due gruppi, ha effettuato lavori specifici per reparti e partite a tema a campo ridotto”.