Nella giornata di oggi il Palermo ha svolto una doppia seduta all’interno del CFA di Manchester in occasione del suo ottavo giorno di ritiro in terra inglese. Per gli uomini di Dionisi c’è spazio anche per qualche sorriso. Infatti, attraverso i propri profili social, il club rosanero ha pubblicato una sfida in allenamento tra Niccolò Pierozzi e Kristoffer Lund: “No, non sono le Olimpiadi”

