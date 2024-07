Ottavo giorno di ritiro al CFA di Manchester per il nuovo Palermo di Alessio Dionisi. I rosanero continuano la preparazione in vista della nuova stagione, che inizierà domenica 11 agosto in occasione del match di Coppa Italia contro il Parma. Attraverso i propri profili social, il club siciliano ha pubblicato alcune foto in merito alla doppia seduta di allenamento svolta in data odierna, martedì 30 luglio:

