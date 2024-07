Il Bari è al lavoro per rinforzare adeguatamente la rosa di mister Moreno Longo. Oltre a Davide Veroli i biancorossi sono sempre interessati ad Andrea Giorgini del Sudtirol. Il difensore classe 2002, accostato anche al Palermo negli scorsi giorni, è uno dei pezzi pregiati del suo club che non intende ascoltare nessuna proposta a meno che non vengano offerte cifre importanti. A riportarlo è Pianetabari.com.

Continue Reading