Le Douaron: «Siamo pronti a dare tutto per il Palermo. Inzaghi è una leggenda, vogliamo far vibrare il Barbera»

Dal ritiro di Châtillon, l’attaccante del Palermo Julien Le Douaron ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero, tracciando un bilancio dei primi giorni di preparazione precampionato. Il francese ha espresso grande motivazione e fiducia nel lavoro della squadra e del nuovo staff guidato da Filippo Inzaghi.

«Cominciamo la nuova stagione con molta voglia e ambizione» ha dichiarato Le Douaron. «La Valle d’Aosta ci offre un quadro ideale per lavorare bene con l’équipe e con lo staff tecnico. Tutti siamo pronti a raggiungere l’obiettivo, daremo il massimo».

Grande attenzione viene posta sulla creazione di un’identità collettiva: «È fondamentale costruire un gruppo unito. Abbiamo bisogno di un forte spirito collettivo, tutti dobbiamo lavorare sugli stessi esercizi e i nuovi si stanno integrando bene. Questa è la chiave del successo».

Dopo la prima stagione a Palermo, chiusa con sei gol e due assist, Le Douaron è pronto a fare ancora di più: «È stata una buona stagione, ma posso migliorare. All’inizio è stato un po’ difficile: nuovo campionato, nuova lingua. Ora però sono motivato e farò di tutto per aiutare la squadra».

Sulla concorrenza nel reparto offensivo, il centravanti francese ha detto: «La concorrenza è sana, ed è importante per avere una squadra competitiva. Spinge tutti ad alzare il livello e l’intero gruppo ne beneficia».

Le Douaron ha poi speso parole di stima per il nuovo tecnico rosanero: «È molto motivante lavorare con una leggenda del calcio come mister Inzaghi. Ha un’idea chiara, porta energia e rigore. Stiamo cercando di assimilare al meglio ciò che chiede e di metterlo in pratica in vista delle prossime amichevoli».

Non manca il riferimento al sostegno dei tifosi: «Siamo felici di averli con noi, sono fantastici. Ci seguono sempre, in tutti i momenti. Cercheremo di restituire in campo l’energia che ci trasmettono».

Infine, un commento sul test di lusso del 9 agosto al Barbera contro il Manchester City: «Le amichevoli servono a costruire automatismi. Giocare contro una delle migliori squadre al mondo sarà un grande test. Vogliamo esprimere il nostro gioco e far vibrare il Barbera».

A Palermo da quasi un anno, Le Douaron si è già innamorato della città: «È una città bellissima. Mi spingo spesso a Mondello, è meraviglioso. Le condizioni qui sono ideali per giocare a calcio e sentirsi liberi. Mi piace camminare in centro, e i ristoranti sono molto buoni».