Biancolino conferma: «Insigne? Vediamo se è questione di ore o giorni»

Al termine dell’amichevole disputata contro il Napoli Primavera, il tecnico dell’Avellino Raffaele Biancolino ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa, sottolineando che c’è ancora molto da migliorare: «Mi aspettavo qualcosa in più, ma siamo solo all’inizio e abbiamo tempo per crescere. La condizione fisica ha inciso parecchio: circolazione di palla lenta, posizioni sbagliate, errori tra le linee… tutto prevedibile in questa fase».

Biancolino ha poi lanciato un messaggio chiaro ai giovani più attesi, D’Andrea e Gyabuaa: «Mi aspetto molto di più, soprattutto da D’Andrea, che ha qualità e potenziale. È giusto alternare carezze e rimproveri».

Parole positive invece per Panico, apparso già in buona forma: «Ci mette in difficoltà con le sue caratteristiche. A differenza di attaccanti più strutturati come Favilli, Lescano e Crespi, lui entra prima in condizione».

Sul fronte mercato, l’allenatore ha confermato le voci legate a Roberto Insigne, già accostato da giorni al club irpino: «Sappiamo che è in corsa la cosa, vediamo se si tratta di ore o di giorni».

Chiusura dedicata alla prossima sfida di prestigio contro la Lazio: «Sarà una serata speciale. Giocheremo contro una squadra di Serie A e onoreremo nel modo giusto una persona importante per la città di Avellino».