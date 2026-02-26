Giornale di Sicilia: “Le Douaron-Johnsen, il ballottaggio che accende l’attacco del Palermo”

Un duello destinato ad accompagnare il Palermo fino al termine della stagione. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il confronto tra Le Douaron e Johnsen rappresenta oggi l’unico vero nodo aperto nell’undici tipo di Inzaghi.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nelle ultime settimane il francese ha scalato le gerarchie diventando un elemento di assoluto affidamento per il tecnico rosanero, soprattutto per le caratteristiche di sacrificio e applicazione richieste nel sistema di gioco. Una crescita coincisa, non a caso, con l’arrivo di un concorrente diretto come Johnsen.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ingaggio del norvegese – operazione da circa 3,5 milioni di euro – sembrava destinato a modificare le gerarchie. Arrivato dalla Cremonese e dalla Serie A con l’obiettivo di trovare continuità e contribuire alla rincorsa promozione al fianco dell’amico Pohjanpalo, Johnsen ha invece trovato un Le Douaron in versione deluxe.

Dal momento della firma del norvegese, infatti, il francese ha iniziato a offrire prestazioni di altissimo livello. Salvatore Orifici, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come nelle quattro partite in cui Inzaghi ha dovuto scegliere tra i due, la preferenza sia ricaduta tre volte su Le Douaron. Solo a Genova, contro la Sampdoria, è stato Johnsen a partire titolare. Una gara conclusa con un pareggio in extremis, grazie al colpo di testa di Ceccaroni, e caratterizzata da qualche scompenso nei meccanismi offensivi.

Il contributo del numero 21 in fase di non possesso e la sua capacità di lavorare per la squadra sembrano oggi garantire maggiore equilibrio. Come rimarca Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, contro il Pescara Le Douaron parte in pole, forte anche del gol e della prestazione convincente contro il Südtirol, oltre agli elogi pubblici ricevuti da Inzaghi nel post partita.

Johnsen resta un’arma importante e il suo momento arriverà. Ma per ora, nel ballottaggio che anima l’attacco rosanero, il francese ha messo la freccia.