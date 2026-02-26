Giornale di Sicilia: “«Mago» e anche… operaio. Palermo, Palumbo si sdoppia”

Febbraio 26, 2026
palermo monza 0-3 (83) palumbo

Qualità, visione e inserimenti, ma anche corsa, coperture e lavoro sporco. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Palumbo è diventato molto più di un semplice trequartista nel sistema di Inzaghi: è l’equilibratore tecnico-tattico di un Palermo che ha alzato il proprio livello senza perdere compattezza.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il contributo del numero 5 non si limita alla giocata elegante o all’assist illuminante. Palumbo è oggi uno dei riferimenti strutturali della manovra rosanero, capace di collegare i reparti e dare continuità alla costruzione offensiva. Contro il Südtirol, ad esempio, ha vestito più i panni dell’operaio che del «mago», garantendo coperture da mediano aggiunto e grande attenzione in fase difensiva.

L’arrivo in estate, sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è stato uno dei colpi più significativi del mercato orchestrato dal ds Osti, con il pieno avallo di Inzaghi. Il tecnico aveva individuato in Palumbo il profilo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità nella zona nevralgica del campo, e i numeri stanno confermando la bontà della scelta.

Dal punto di vista statistico, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il bottino parla chiaro: una rete – di testa nel 5-0 alla Carrarese – ma soprattutto nove assist, uno in meno rispetto al record personale stabilito lo scorso anno con il Modena. Un dato che racconta solo in parte il peso del fantasista, considerando che molte giocate nascono da intuizioni improvvise, filtranti millimetrici e traversoni calibrati che mettono i compagni nelle condizioni ideali per colpire.

Nel sistema di Inzaghi, Palumbo interpreta un ruolo dinamico e complesso. In fase di non possesso arretra sulla linea dei centrocampisti per aiutare nella riconquista, mentre in fase offensiva diventa il rifinitore negli ultimi trenta metri. Una doppia anima che lo rende una pedina centrale nello scacchiere rosanero.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, evidenzia anche l’intesa con Pohjanpalo: quattro gol del finlandese sono nati da assist del numero 5. Due volte ha beneficiato dei suoi suggerimenti Le Douaron, una a testa Ceccaroni, Ranocchia e Pierozzi. Numeri che certificano un impatto trasversale su tutta la fase offensiva.

Oltre ai dati, resta la sensazione: Palumbo è una fonte costante di soluzioni, capace di alternare controllo nello stretto, cambi di ritmo e visione verticale. Una qualità che, nel lungo cammino di un campionato, può risultare decisiva. E che spiega perché, partita dopo partita, il suo peso specifico nel Palermo continui a crescere.

