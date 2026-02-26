Giornale di Sicilia: “Palermo, tre gare per l’assalto al Monza: vietati passi falsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

La rotta è tracciata: arrivare allo scontro diretto con il Monza con il distacco ridotto e la carica giusta. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha davanti tre partite in sette giorni – Pescara, Mantova e Carrarese – che rappresentano un crocevia fondamentale nella corsa alla promozione diretta.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la gestione delle energie sarà determinante. Gli uomini di Inzaghi dovranno dosare le forze ma allo stesso tempo far pesare un tasso tecnico superiore sulla carta. La striscia utile è arrivata a 14 risultati consecutivi: salire a 17 prima del confronto del Brianteo significherebbe presentarsi allo scontro diretto con fiducia e consapevolezza.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il prossimo turno offre anche un’opportunità per accorciare in vetta: il Palermo sarà ospite del Pescara ultimo in classifica, il Venezia farà visita al Südtirol reduce dal ko del Barbera, il Monza affronterà l’Entella e il Frosinone sarà impegnato a Catanzaro, squadra in grande forma. Un incrocio che potrebbe rimescolare ulteriormente le carte.

Il Palermo è inoltre l’unica squadra di Serie B ancora imbattuta nel 2026. Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come il livello di rendimento si sia alzato soprattutto nell’ultimo mese. Dopo il pareggio di Modena, che aveva rallentato le ambizioni, sono arrivate la sterzata contro il Bari, il successo con l’Empoli, il pari in rimonta con la Sampdoria e il doppio 3-0 contro Entella e Südtirol. Un messaggio chiaro alle rivali, anche se la rincorsa resta aperta.

I numeri confermano la crescita. Nelle ultime cinque giornate il Palermo ha raccolto 13 punti, come il Monza, più del Venezia (12) e del Frosinone (8). Il distacco dai ciociari si è ridotto da sette a due lunghezze. I brianzoli, secondi, sono a +3: lo scontro diretto del 14 marzo potrebbe diventare l’occasione per il sorpasso, considerando anche la regola degli scontri diretti dopo il 3-0 dell’andata al Barbera.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia anche i progressi offensivi: 15 reti nelle ultime cinque gare, miglior attacco del periodo in Serie B. Solo Venezia (11) e Catanzaro (10) hanno superato la doppia cifra. La difesa ha concesso 5 gol nello stesso arco temporale, secondo miglior dato dietro al trio Monza-Catanzaro-Modena fermo a 3.

Se al Barbera il percorso è stato netto – otto vittorie su otto – è lontano da casa che sono arrivati i pareggi che hanno rallentato la rincorsa. Ora servirà continuità anche in trasferta per trasformare la striscia positiva in un vero trampolino verso la promozione diretta.

