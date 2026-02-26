Torretta, Scalici annuncia: «Campo sportivo, finalmente si parte»

Il campo sportivo comunale di Torretta entra ufficialmente nella fase operativa. Con un post pubblicato sui propri canali social, il sindaco Damiano Scalici ha annunciato la consegna dei lavori all’A.T.I. costituita da Sofia Costruzioni S.r.l. e Aveni S.r.l., con apertura del cantiere prevista già dalla prossima settimana.

«Campo sportivo, finalmente si parte. Come anticipato, oggi sono stati ufficialmente consegnati i lavori all’A.T.I. costituita da Sofia Costruzioni S.r.l. e Aveni S.r.l.. Il cantiere aprirà già dalla prossima settimana», scrive Scalici.

Il primo cittadino parla di un momento atteso a lungo dalla comunità: «È un grande passo avanti. Un impegno mantenuto. Una dimostrazione concreta di serietà, determinazione e senso di responsabilità verso la nostra comunità».

Scalici sottolinea anche le difficoltà affrontate nel percorso amministrativo: «Il percorso non è stato semplice: abbiamo affrontato criticità importanti, ereditate dal passato, superando ostacoli complessi e passaggi delicati. Ma oggi possiamo dirlo con orgoglio: il traguardo è stato raggiunto».

Nel messaggio social non mancano i ringraziamenti: «Desidero ringraziare la mia Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale e tutto il Consiglio Comunale per il sostegno e la collaborazione costante. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri tecnici, al R.U.P., al D.L., che con competenza e professionalità hanno reso possibile questo risultato».

Il nuovo impianto avrà caratteristiche regolamentari: «Il nuovo campo in erba sintetica avrà dimensioni regolamentari di 105×65 metri e sarà omologato per la Serie “D”. Nei prossimi giorni illustreremo nel dettaglio gli interventi previsti e i tempi di realizzazione. Intanto, gli uffici stanno già procedendo con l’affidamento dei lavori per le torri faro».

L’impresa incaricata ha garantito il rispetto delle tempistiche: «L’impresa ha garantito l’avvio immediato del cantiere e ha confermato che i lavori saranno completati entro i tempi previsti dal cronoprogramma».

Uno degli obiettivi principali riguarda il coinvolgimento del Palermo F.C.: «L’obiettivo è chiaro: attivare al più presto la convenzione con il Palermo F.C., affinché i nostri bambini e ragazzi possano frequentare gratuitamente la scuola calcio. Per la prossima stagione sportiva il campo comunale sarà pronto: è un mio impegno personale».

Infine, la visione per il futuro dell’impianto: «Vogliamo che questo impianto diventi un vero punto di riferimento per il territorio: la casa dei giovani di Torretta e un luogo di allenamento anche per le squadre giovanili del Palermo F.C.. Non stiamo realizzando soltanto un campo sportivo, ma costruendo un’opportunità concreta di crescita, aggregazione e futuro per i nostri ragazzi».

Con l’apertura del cantiere, Torretta si prepara dunque a dotarsi di una struttura moderna e omologata, destinata a diventare un punto nevralgico per lo sport e per il tessuto sociale del territorio.