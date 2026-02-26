Giornale di Sicilia: “Bani (per ora) non forza, ma domenica ci sarà”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo empoli 3-2 (76) bani

Il Palermo prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica contro il Pescara con segnali incoraggianti dall’infermeria. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno lavorato a ranghi completi dopo la sgambata contro la Primavera e i due giorni di riposo concessi da Inzaghi.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attenzione era concentrata sulle condizioni di Bani, uscito anzitempo contro il Südtirol per un fastidio al retto femorale. Il difensore, però, non dovrebbe avere problemi a essere a disposizione per la trasferta dell’Adriatico.

Nel post gara, ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi aveva rassicurato tutti dichiarando: «Non penso sia successo nulla», pur sottolineando di sentirsi «fortunato ad avere Magnani che può subentrare». Il centrale arrivato a gennaio rappresenta infatti la prima alternativa nel caso in cui il capitano non dovesse essere rischiato.

Al momento Bani sta seguendo un programma di gestione personalizzato in vista del match contro gli abruzzesi. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma – come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia – le prossime sedute saranno decisive per valutare definitivamente l’impiego dal primo minuto. Con tre gare ravvicinate all’orizzonte, lo staff tecnico non intende correre rischi.

Per il resto, la squadra ha alternato lavoro in palestra e sul campo in un clima disteso, come testimoniato anche dai contenuti pubblicati sui canali ufficiali del club. Il Palermo si avvicina così con fiducia alla sfida contro il Pescara, fanalino di coda ma ancora in lotta per la salvezza.

