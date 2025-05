Lancini dopo Cerignola-Pescara: «Percorso simile a quello di Palermo, ho i brividi»

PESCARA – Il Pescara mette un piede nella finale playoff di Serie C con una prova di solidità contro l’Audace Cerignola, e tra i protagonisti c’è ancora Edoardo Lancini, leader della difesa biancazzurra. Intervistato da Rete8 al termine della partita, l’ex Palermo ha lodato il gruppo e fatto un paragone emozionante con il percorso che lo vide protagonista nel 2022, quando i rosanero conquistarono la promozione in B sotto la guida di Baldini.

«Mi viene la pelle d’oca solo a pensarci – ha detto Lancini –. Ora però pensiamo solo ad alzare la coppa. Questo gruppo ha tutto per riuscirci».

Sofferenza e reazione: «Siamo stati bravissimi»

Lancini ha commentato anche le difficoltà del primo tempo contro il Cerignola, riconoscendo i meriti degli avversari:

«Loro dovevano spingere, lo sapevamo. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma poi siamo usciti alla grande. Abbiamo fatto bene anche sui fuorigioco: prestazione grandiosa di tutta la squadra».

Il difensore ha poi parlato delle condizioni dei compagni di reparto:

«Pellacani si è fatto male, speriamo di recuperarlo presto. Lui e Brosco sono felici e sicuramente ci daranno una grande mano».

Sui cartellini: «Da centrale capita»

Lancini, diffidato, è stato ammonito anche ieri.

«Due gialli in due partite? Capita, soprattutto da centrale: a volte basta un intervento e ti sventolano il cartellino. Cercherò di migliorare su questo».

Infine, un accenno all’atmosfera dello stadio e alla mentalità:

«Fuori casa non è mai semplice, anche perché l’altra squadra alza i ritmi. Ma se lo facciamo anche noi, per gli altri non è affatto facile».