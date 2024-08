La Serie BKT in onda su Tutto il Calcio Minuto per minuto anche nel prossimo triennio. Radio Rai ha infatti acquisito i diritti radiofonici nazionali, pacchetto non esclusivo, per le stagioni 2024-27, rinnovando così il rapporto con la Serie BKT, le cui partite verranno trasmesse fin dalla prima giornata in programma nel weekend.

