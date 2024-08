Cavese, UFFICIALE: preso l’ex Palermo Peretti

La Cavese ha rinforzato la propria retroguardia con un calciatore reduce da un anno e mezzo con la maglia della Recanatese e che in passato ha vinto il campionato di Serie D col Palermo. Si tratta del centrale Peretti.

Questo il comunicato dei campani:

“Cavese 1919 rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Manuel Peretti. Nato a Verona il 7 marzo 2000, cresce nel settore giovanile scaligero prima di approdare nella stagione 2019/20 in Serie D al Palermo. Con i rosanero prima vince il campionato interregionale poi in Lega Pro scende in campo 15 volte. L’anno successivo si divide tra Palermo e Grosseto, mentre nell’ultimo anno e mezzo ha vestito la maglia della Recanatese nel Girone B della Serie C Now con 39 gare disputate. Benvenuto Manuel!”.