Kean segna e poi si ferma: gol e infortunio in avvio di Estonia-Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2025

Serata dolceamara per Moise Kean nella sfida tra Estonia e Italia. L’attaccante azzurro ha impiegato pochi minuti per lasciare il segno, trovando il gol del vantaggio e confermando il suo ottimo momento di forma. Tuttavia, la sua partita è durata meno di quindici minuti: un problema fisico lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo.

Lo staff medico della Nazionale sta valutando le condizioni del giocatore, che appariva visibilmente dolorante al momento della sostituzione. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sulle sue condizioni, ma la speranza è che si tratti solo di un infortunio lieve.

Una serata iniziata nel migliore dei modi per Kean, ma conclusa con tanta preoccupazione per l’attaccante e per Luciano Spalletti, che dovrà capire se potrà contare su di lui nei prossimi impegni degli Azzurri.

