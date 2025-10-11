Qual. Mondiali, Estonia-Italia 0-2: dominio azzurro nel primo tempo
Primo tempo di grande intensità a Tallinn, dove l’Italia chiude i primi 45 minuti avanti 2-0 sull’Estonia. Gli Azzurri partono forte e trovano subito il vantaggio al 5’ con Moise Kean, bravo a finalizzare un perfetto assist di Federico Dimarco. Poco dopo, però, l’attaccante si fa male ed è costretto a lasciare il campo al quarto d’ora, sostituito da Francesco Pio Esposito.
La squadra di Gattuso continua comunque a spingere: al 30’ Mateo Retegui fallisce un rigore parato da Hein, ma pochi minuti più tardi si riscatta, partecipando all’azione del raddoppio. Al 38’, infatti, Orsolini triangola proprio con Retegui e firma il 2-0 con un bel sinistro che supera il portiere estone.
Nel finale, l’Estonia prova a reagire ma non impensierisce Donnarumma. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro Gozubuyuk manda le squadre negli spogliatoi. Italia in pieno controllo, avanti con merito grazie a un primo tempo di qualità e ritmo.
Bulgaria – Turchia 1-1
Estonia – Italia 0-2
Portogallo – Irlanda 0-0
Serbia – Albania 0-1
Spagna – Georgia 1-0