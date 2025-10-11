Empoli, Pagliuca in bilico: spunta Dionisi come possibile sostituto

Momenti di incertezza in casa Empoli, dove la posizione di Pagliuca appare sempre più in bilico dopo le ultime prestazioni deludenti. La società toscana sta valutando con attenzione la situazione e, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sarebbe già emerso un nome per la possibile successione: Alessio Dionisi.

Per l’allenatore si tratterebbe di un ritorno: Dionisi ha infatti già guidato l’Empoli nella stagione 2020/21, conquistando la promozione in Serie A. Dopo l’esperienza negativa con il Palermo, ora il tecnico potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rilanciare la squadra toscana. Le prossime partite saranno decisive per il futuro di Pagliuca, ma l’ombra di Dionisi si fa sempre più concreta.