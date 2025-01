Colpo in entrata in casa Juve Stabia. Le vespe hanno piazzato un colpo che arriva dall’Ascoli: Danilo Quaranta. Come si apprende dal sito della Lega B, il calciatore si trasferisce al club cadetto con la formula del titolo definitivo. Vedremo, dunque, se il calciatore verrà già convocato in vista della prossima sfida di campionato contro il Palermo al Renzo Barbera.

