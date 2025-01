Ex rosa, Gilardino fa visita a Maresca: settimana formativa al Chelsea

Settimana formativa per l’ex calciatore rosanero Alberto Gilardino. Il classe 1982 è stato recentemente esonerato dalla panchina del Genoa, che ha poi scelto Vieira, e ha voluto far visita ad un altro ex rosanero: Enzo Maresca. Quest’ultimo è attualmente il tecnico del Chealsea, che in classifica occupa la 5^ posizione nel campionato di Premier League, e ha permesso a Gilardino di frequentare i luoghi dei blues. A renderlo noto è stato lo stesso Gilardino mediante il seguente post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Appena conclusa una settimana di calcio e formazione sul campo. Un grazie di cuore al mio amico, Mister Enzo @Maresca, per la sua disponibilità e il tempo che mi ha dedicato. È stato un privilegio poter visitare il Chelsea FC e immergermi nell’atmosfera unica di Londra. Bellissima esperienza!”.

