Milanese: «Al Palermo serve un acquisto per reparto. Lapadula in B può spostare gli equilibri»

Ai microfoni di TuttoB.com, il direttore sportivo Mauro Milanese ha rilasciato una lunga intervista, analizzando alcune situazioni del campionato cadetto:

Direttore, alle spalle della capolista Sassuolo, il Pisa ha incrementato a 7 le lunghezze di vantaggio sullo Spezia: primi due posti virtualmente assegnati?

«Nel calcio non c’è mai niente di scontato – lo dice la storia – finchè non sopraggiunge la matematica certezza. Però, effettivamente, 7 punti sono un gap difficilmente colmabile, a maggior ragione per la forza e la consapevolezza della squadra di Inzaghi».

Dove deve intervenire Carlo Osti, neo ds del Palermo, per puntellare l’organico a disposizione di mister Dionisi?

«Un po’ dappertutto… Penso che prenderà un giocatore per ogni reparto: un difensore, un centrocampista e una punta; probabilmente anche un terzo portiere».

Oltre a Niang, un altro bomber che potrebbe scendere in Serie B è Lapadula…

«Se riesce a calarsi nella mentalità della Serie B, campionato totalmente diverso dalla A, Lapadula può spostare gli equilibri anche perché sicuramente avrà molte più occasioni da gol. Parliamo di un finalizzatore molto importante capace di toccare la doppia cifra nel massimo campionato, figuriamoci al piano di sotto…».

Salernitana ultima, ma rivoluzionata per effetto di un poderoso mercato di riparazione: riuscirà a salvarsi?

«Penso di sì, perché è una grande piazza e può essere sospinta dal pubblico. Certo, i nuovi acquisti dovranno integrarsi subito, ma il campionato di B è ancora lungo, la classifica è molto corta e c’è tutto il tempo per risalire. La forza della Salernitana verrà sicuramente fuori. Non è una squadra da ultimo posto».