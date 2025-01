Meteo Palermo: domani allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso (N.25017) per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, sabato 18 gennaio. Come riportato dal Comune di Palermo, nella giornata di domani è prevista allerta gialla. L’avviso afferma che persistono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

I cittadini possono seguire i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale e consultare il sito della Protezione Civile regionale per tutte le indicazioni di sicurezza da adottare in caso di maltempo.