TMW: “Catanzaro, accelerata per Quagliata”

Il Catanzaro prova a mettere la freccia sul mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Yuyyomercatoweb.com, oltre al primo colpo del mercato invernale con l’arrivo di Ludovico Gelmi, in prestito secco dall’Atalanta, il club prova ad accelerare anche per un altro rinforzo.

Il prossimo obiettivo è il palermitano Giacomo Quagliata, esterno sinistro pronto a rinforzare la rosa giallorossa. L’operazione, che prevede un prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere chiusa nei prossimi giorni andando così a superare gli interessi anche degli altri club.