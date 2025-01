Calciomercato Bari: occhi in casa Milan Futuro, piace Coubis

Il Bari è attivamente impegnato sul mercato alla ricerca di talenti promettenti, e il direttore sportivo Giuseppe Magalini ha posto gli occhi sul giovane difensore del settore giovanile del Milan, Andrei Coubis. Nato nel 2003, Coubis si è distinto come una delle colonne portanti del Milan Futuro, la squadra U23 che compete in Serie C.

Conosciuto per la sua versatilità difensiva, Coubis può essere impiegato sia come centrale che come terzino, una duttilità che lo rende particolarmente prezioso. Il Bari mira a un acquisto a titolo definitivo del giovane difensore, con l’obiettivo di integrarlo stabilmente nella propria rosa e scongiurare il rischio di perderlo al termine della stagione.

La trattativa, come riportato da Pianetabari, è in fase avanzata e potrebbe concludersi con il passaggio definitivo di Coubis al club pugliese, un’operazione che si inserisce nella strategia di lungo termine del Bari di investire su giovani promettenti.