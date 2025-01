La Nazione: “Pisa, Jevsenak nel mirino della Juve Stabia”

Nell’ambito di una politica di rinnovamento e valorizzazione dei talenti giovani, la Juve Stabia continua a muoversi sul mercato con decisione. Sotto la guida tecnica di Pagliuca, che sta valorizzando l’approccio giovanile del club, la dirigenza è ora alla ricerca di un nuovo innesto per il reparto mediano.

Il profilo che ha attirato l’interesse degli stabiesi è quello di Zan Jevsenak, giovane mezz’ala del Pisa. Nonostante sia sbarcato in Italia quest’estate proveniente dal Benfica, Jevsenak ha trovato poco spazio nella formazione toscana in questa stagione, rendendolo un candidato ideale per un prestito.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Juve Stabia sarebbe fortemente interessata a ottenere le prestazioni del giocatore sloveno, preferendo una formula temporanea. Questo permetterebbe al club di integrare Jevsenak senza che il Pisa debba rinunciare definitivamente al calciatore, mantenendo aperte le opzioni per il suo futuro.