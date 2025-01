Serie B, ecco tutti i calciatori diffidati: due rosanero a rischio squalifica

Nel campionato di Serie B, il controllo delle squalifiche diventa sempre più cruciale man mano che le giornate si susseguono. Con un calendario fitto e le partite che si accavallano, la gestione degli ammoniti e la prevenzione delle squalifiche sono aspetti chiave per garantire che gli allenatori abbiano sempre a disposizione il maggior numero di opzioni per le loro formazioni. La situazione dei cartellini gialli accumulati e la conseguente diffida sono sotto costante monitoraggio, soprattutto in vista della quindicesima giornata.

Tra i giocatori da tenere d’occhio, Pietro Ceccaroni e Jacopo Segre del Palermo rischiano la squalifica. Entrambi i giocatori sono infatti tra i diffidati e una nuova ammonizione potrebbe costringerli a saltare la prossima partita, un fatto che potrebbe influenzare significativamente le scelte tattiche e la formazione del loro club per le imminenti sfide di campionato.

Ecco l’elenco:

Adamo Emanuele (Cesena)

Adorante Andrea (Juve Stabia)

Amatucci Lorenzo (Salernitana)

Antov Valentin (Cremonese)

Aramu Mattia (Mantova)

Bandinelli Filippo (Spezia)

Barbieri Tommaso (Cremonese)

Battistella Thomas (Modena)

Begic Tjas (Frosinone)

Benedetti Leonardo (Sampdoria)

Bertola Nicolò (Spezia)

Besaggio Matteo (Brescia)

Bianchetti Matteo (Cremonese)

Biraschi Davide (Frosinone)

Bronn Dylan (Salernitana)

Caldara Mattia (Modena)

Calò Giacomo (Cesena)

Candellone Leonardo (Juve Stabia)

Caracciolo Antonio (Pisa)

Carissoni Lorenzo (Cittadella)

Castagnetti Michele (Cremonese)

Ceccaroni Pietro (Palermo)

Ciofi Andrea (Cesena)

Collocolo Michele (Cremonese)

Curto Marco (Cesena)

D’Orazio Tommaso (Cosenza)

Depaoli Fabio (Sampdoria)

Folino Francesco (Juve Stabia)

Garritano Luca (Frosinone)

Gondo Cedric (Reggiana)

Iemmello Pietro (Catanzaro)

Kofler Raphael (Südtirol)

Laurienté Armand (Sassuolo)

Maita Mattia (Bari)

Marchizza Riccardo (Frosinone)

Marras Manuel (Reggiana)

Masciangelo Edoardo (Cittadella)

Masiello Andrea (Südtirol)

Mazzocchi Simone (Cosenza)

Mensah Davis (Mantova)

Meroni Andrea (Reggiana)

Micai Alessandro (Cosenza)

Monterisi Ilario (Frosinone)

Nagy Adam (Spezia)

Obaretin Nosa (Bari)

Okwonkwo Orji (Cittadella)

Pittarello Filippo (Catanzaro)

Redolfi Alex (Mantova)

Riccio Alessandro Pio (Sampdoria)

Salvi Alessandro (Cittadella)

Sampirisi Mario (Reggiana)

Scognamillo Stefano (Catanzaro)

Segre Jacopo (Palermo)

Strizzolo Luca (Cosenza)

Thorstvedt Kristian (Sassuolo)

Touré Idrissa (Pisa)

Tutino Gennaro (Sampdoria)

Vandeputte Jari (Cremonese)

Vazquez Franco (Cremonese)

Venturi Michael (Cosenza)

Venuti Lorenzo (Sampdoria)

Vergara Antonio (Reggiana)

Verreth Matthias (Brescia)

Vita Alessio (Cittadella)