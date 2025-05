Juve Stabia-Palermo 1-0: i Top e Flop del match

Nemmeno i playoff danno la scossa al Palermo. A Castellammare di Stabia arriva la definitiva sentenza sul fatto che, quella del Palermo, sia stata una stagione fallimentare, nonostante qualche dirigente non sia d’accordo. La Juve Stabia vince 1 a 0 contro un Palermo confusionario e sterile, e l’errore di Baniya in occasione dell’ennesima firma stagionale di Adorante è lo specchio di una squadra altalenante e che non ha mai convinto in tutto l’anno.

Una prova insufficiente, in cui si fa fatica a trovare segnali positivi, non può sicuramente bastare per ottenere la vittoria, unico risultato che agli uomini di Alessio Dionisi serviva per andare avanti e credere veramente alla promozione. Adesso, ai vertici societari, non tocca che rimboccarsi le maniche, assumersi le responsabilità e fare le dovute valutazioni.

Considerata la prestazione di stasera, per la rubrica di Ilovepalermocalcio.com “Top e flop” verranno proposti solo i peggiori tra le fila rosanero:

BANIYA – Si addormenta clamorosamente in occasione del gol di Adorante, commettendo un errore imperdonabile a questi livelli.

BLIN – Arrivato per portare qualità ed esperienza, si conferma nuovamente in difficoltà e poco preciso. Dopo il suo rientro dall’infortunio lo si riteneva come una sorta di nuovo acquisto, ma in realtà non ha pienamente convinto.

DIONISI – Utilizzare i primi cambi solamente al 75’, nonostante una prestazione insufficiente, è lo specchio di una stagione deludente e colma di errori. Il Palermo fa pochissimo per ferire la Juve Stabia e, ancora una volta, mostra limiti evidenti.