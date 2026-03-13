Juve Stabia, Abate verso la Carrarese: «Dobbiamo avere la bava alla bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
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CASTELLAMMARE DI STABIA – Alla vigilia del match tra Juve Stabia e Carrarese, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei campani, Ignazio Abate.

«Bisogna sempre guardare in faccia la realtà, senza nascondersi e prendere le situazioni di petto – ha dichiarato il tecnico -. Io sono abituato così, senza cercare alibi. Arriviamo da una prestazione brutta, poco energica, dove c’è pochissimo da salvare»


Abate ha poi aggiunto: «Per quanto riguarda l’aspetto fisico sono balle: i primi 20-25 minuti un impatto lo puoi avere, invece l’impatto a Mantova mentale è stato troppo negativo»

E su cosa vuole dai suoi uomini, Abate non ha dubbi: «Voglio vedere la squadra che ha coraggio nel giocare la palla. Una squadra che non si deve mai snaturare, ma deve avere il coraggio di imporre le proprie idee. Nelle gare conta l’intensità del passaggio, conta con che rabbia metti il cross, come attacchi l’area»

Il tecnico ha poi confessato quale sia l’atteggiamento che vuole dalla squadra: «Dobbiamo avere la bava alla bocca di non voler prendere gol, questo è un aspetto determinante. Domani non possiamo non entrare in campo dal primo minuto con la rabbia agonistica per conquistare i tre punti»

Infine, un commento sul dato degli spettatori previsti il match: «La prevendita non è delle migliori, giocheremo per i fedelissimi, per la nostra curva che non ci ha mai abbandonato. Sarà a noi cercare di trascinare la gente, tenerci stretta chi ci sarà domani e convincere gli altri a riempire lo stadio con lo Spezia»

 

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