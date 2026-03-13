Monza-Palermo: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Alla vigilia del match di alta classifica tra Palermo e Monza, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, l’allenatore dei rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 24 convocati disponibili per l’incontro.

Ecco l’elenco dei convocati rosanero:


1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

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