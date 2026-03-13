Mantova, Modesto verso l’Empoli: «Il cambio di allenatore può ridargli orgoglio e motivazioni»

MANTOVA – Alla vigilia del match tra Empoli e Mantova, con calcio di inizio in programma per le ore 15.00 e valevole per la 30a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancorossi, Francesco Modesto.

«È un incrocio strano, perché all’andata arrivai proprio prima della partita con l’Empoli – ha dichiarato il tecnico -. Secondo me in quella gara avremmo meritato qualcosa in più, ma non arrivarono i punti».





Modesto ha poi confessato: «Mi aspetto una partita tosta, dove si alza il livello di attenzione, di cattiveria e di intensità. Noi dobbiamo essere pronti e almeno su questi aspetti dobbiamo pareggiare l’Empoli, poi sfruttare anche le nostre qualità tecniche».

E alla domanda sui gol subiti nelle ultime trasferte, risponde: «È sempre un’attenzione su cui si lavora. Poi bisogna percepire la gara e i momenti in cui succedono determinate situazioni. Possiamo ragionarci quanto vogliamo, ma in campo può succedere. È chiaro che non prendere gol sarebbe già un passo in avanti, ma dobbiamo soprattutto fare la nostra partita»

Il tecnico ha poi commentato il recente cambio di allenatore da parte dei toscani: «Dobbiamo avere la percezione che l’Empoli ha individualità importanti e tanta fisicità. Il cambio di allenatore può portare orgoglio e motivazioni ulteriori, soprattutto giocando in casa»

Infine, su come la squadra arriva a questo match, non ha dubbi: «La prima percezione è stata un’energia positiva. Ho parlato con tanti tifosi e molti di loro vengono anche in trasferta. Quello che mi hanno trasmesso è stato proprio entusiasmo ed energia»