Aquilani presenta Catanzaro-Padova: «Le difficoltà saranno quelle tipiche di ogni partita di Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 184206

CATANZARO – Alla vigilia del match tra Catanzaro e Padova, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei giallorossi, Alberto Aquilani.

«La rimonta contro l’Empoli ha portato in dote tre punti pesanti per il cammino del Catanzaro – ha dichiarato il tecnico – ma soprattutto ha accresciuto la consapevolezza del gruppo, offrendo allo stesso tempo indicazioni utili su ciò che la squadra può ancora migliorare»


Sul prossimo match contro il Padova, Aquilani ha aggiunto: «Le difficoltà saranno quelle tipiche di ogni partita di Serie B. Il Catanzaro si troverà di fronte una squadra con valori tecnici e organizzativi importanti e, per questo motivo, sarà necessaria una prestazione molto attenta sotto tutti i punti di vista»

Poi, uno sguardo al calendario fitto di impegni, con alle porte il turno infrasettimanale contro il Modena: «Una situazione ormai ricorrente che ci fornisce gli stimoli a lavorare con continuità e a mantenere alta l’attenzione del gruppo»

Infine, sui dubbi di formazione: «Avere giocatori che mi mettono in difficoltà nelle scelte significa poter contare su una rosa con molti elementi in buone condizioni e su un livello generale della squadra sempre più competitivo»

Altre notizie

Screenshot 2026-03-13 143033

Sampdoria, Lombardo si presenta: «Sono un tifoso sulla barca blucerchiata. Ora nove finali per salvarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
CASTORI

Südtirol, Castori prepara la sfida al Pescara: «Affrontiamo una delle squadre più in forma»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti: «Catanzaro squadra in grande fiducia. Harder rientra contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo cremonese 2-3 (23) stroppa

Venezia, Stroppa: «A Marassi sarà dura. Non siamo primi per caso»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Bianco presenta Monza-Palermo: «Inzaghi? Gli invidio la capacità di farsi prendere i giocatori che vuole»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
longo bari

Bari, Longo avverte la squadra: «Pescara è stato inaccettabile, ora servono risposte»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 080331

Tuttosport: “Domani la sfida promozione col Palermo. Monza da Serie A anche… per Caso”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 061755

Serie B, via alla 30ª giornata: Modena-Spezia apre il turno. Le probabili formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Serie B, via alla 30ª giornata: Modena-Spezia apre il turno. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
79de1262-a4b3-426c-b276-708d43d38ac8

Amoruso: «In B il Venezia ha preso il largo. Monza-Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file5 (68)

Pescara, Caligara: «Non possiamo fermarci, ora ci aspettano 9 finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
calabro

Carrarese, Calabro alla vigilia della Juve Stabia: «Raccolto meno di quanto meritato, assenza tifosi nota stonata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-13 184206

Aquilani presenta Catanzaro-Padova: «Le difficoltà saranno quelle tipiche di ogni partita di Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
WhatsApp Image 2026-03-13 at 16.55.32

Viareggio Cup, Athletic Club Palermo all’ultima sfida: contro la Rappresentativa Serie D vale la qualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
inzaghi mirri gardini osti (32)

Gardini: «Il Palermo non conosce ancora il suo vero potenziale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo carrarese 5-0 (62) palumbo inzaghi

Inzaghi: «Allenare il Palermo è come allenare una grande squadra di Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
a0e5526a-ab04-4185-9499-75d212700008

Inzaghi presenta Monza-Palermo: «Sono orgoglioso dei ragazzi, questo pubblico merita tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026