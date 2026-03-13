Aquilani presenta Catanzaro-Padova: «Le difficoltà saranno quelle tipiche di ogni partita di Serie B»

CATANZARO – Alla vigilia del match tra Catanzaro e Padova, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei giallorossi, Alberto Aquilani.

«La rimonta contro l’Empoli ha portato in dote tre punti pesanti per il cammino del Catanzaro – ha dichiarato il tecnico – ma soprattutto ha accresciuto la consapevolezza del gruppo, offrendo allo stesso tempo indicazioni utili su ciò che la squadra può ancora migliorare»





Sul prossimo match contro il Padova, Aquilani ha aggiunto: «Le difficoltà saranno quelle tipiche di ogni partita di Serie B. Il Catanzaro si troverà di fronte una squadra con valori tecnici e organizzativi importanti e, per questo motivo, sarà necessaria una prestazione molto attenta sotto tutti i punti di vista»

Poi, uno sguardo al calendario fitto di impegni, con alle porte il turno infrasettimanale contro il Modena: «Una situazione ormai ricorrente che ci fornisce gli stimoli a lavorare con continuità e a mantenere alta l’attenzione del gruppo»

Infine, sui dubbi di formazione: «Avere giocatori che mi mettono in difficoltà nelle scelte significa poter contare su una rosa con molti elementi in buone condizioni e su un livello generale della squadra sempre più competitivo»