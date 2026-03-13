Viareggio Cup, Athletic Club Palermo all’ultima sfida: contro la Rappresentativa Serie D vale la qualificazione

L’Athletic Club Palermo si prepara a tornare in campo per l’ultima e decisiva partita del girone della Viareggio Cup. Dopo il pareggio all’esordio contro l’Academy Potey Keahson, i giovani nerorosa guidati da Giuseppe D’Angelo affronteranno sabato alle 14.30 la Rappresentativa Serie D al campo sportivo “Berni” di Badesse, in provincia di Siena.

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.





L’Athletic Palermo arriva all’appuntamento con 4 punti in classifica. Oltre al pareggio nella gara inaugurale, i nerorosa hanno infatti beneficiato della vittoria a tavolino per 3-0 contro la Future Pro Soccer, squadra che si è ritirata dal torneo prima della partita prevista giovedì.

Di fronte ci sarà la Rappresentativa Serie D, allenata da Giuliano Giannichedda, attualmente in testa al Girone 4 con 6 punti. Una partita che dunque mette in palio molto più di una semplice vittoria: per i rosanero è l’occasione di giocarsi il passaggio alla fase successiva del torneo.

Alla vigilia della gara, il tecnico Giuseppe D’Angelo si è detto fiducioso sulle condizioni della squadra.

«Arriviamo a questa partita con sensazioni positive. Qualche ragazzo accusa piccoli problemi fisici, ma nel complesso stanno tutti bene. Dopo un’ottima prima partita sapevamo che non avremmo giocato il secondo match, ma abbiamo comunque svolto un buon lavoro in allenamento».

L’allenatore nerorosa ha poi sottolineato l’atteggiamento del gruppo e la preparazione della squadra.

«Ci siamo preparati bene e adesso ci concentreremo su questa gara che può valere la qualificazione. I ragazzi sono molto professionali e concentrati e la società ci ha messo a disposizione tutto il necessario per lavorare al meglio».

L’obiettivo è chiaro: dimostrare sul campo il lavoro svolto durante il torneo.

«Siamo pronti a questa nuova sfida – ha aggiunto D’Angelo – e mi auguro che i ragazzi riescano a dimostrare quanto fatto quotidianamente. Questa è anche una vetrina importante per i giovani che vogliono mettersi in mostra».

Girone 4 – risultati

Rappresentativa Serie D – Future Pro Soccer 3-0 (a tavolino)

Athletic Palermo – Academy Potey Keahson 2-2

Athletic Palermo – Future Pro Soccer 3-0 (a tavolino)

Rappresentativa Serie D – Academy Potey Keahson 4-0

Prossime partite

Athletic Club Palermo – Rappresentativa Serie D (sabato ore 14.30)

Academy Potey Keahson – Future Pro Soccer*

*Alla squadra Academy Potey Keahson verrà assegnata la vittoria 3-0 a tavolino.

Classifica Girone 4

Rappresentativa Serie D 6 punti

Athletic Club Palermo 4 punti

Academy Potey Keahson 1 punto