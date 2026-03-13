Gardini: «Il Palermo non conosce ancora il suo vero potenziale»

Nel reportage dedicato al mondo rosanero pubblicato dal magazine inglese FourFourTwo, ha parlato anche l’amministratore delegato del Palermo FC, Giovanni Gardini, soffermandosi sulla crescita del club all’interno del City Football Group e sulle prospettive future della società.

Gardini ha spiegato il valore del modello organizzativo portato dal gruppo internazionale.





«È impossibile per chi non lavora in un gruppo come il Palermo FC capire quanto questa connessione rappresenti una grande opportunità», ha dichiarato Giovanni Gardini a FourFourTwo. «Il City Football Group crea un modello, quasi un’industria del calcio. Il campo è il fulcro dell’attività, ma non è l’unica cosa da sviluppare».

Secondo il dirigente rosanero, la filosofia del CFG parte proprio dalla struttura del club.

«Per la cultura del City Football Group è fondamentale, prima di tutto, creare le migliori condizioni fuori dal campo. Solo così si possono costruire le basi per crescere anche sportivamente».

Gardini ha poi sottolineato come Palermo abbia ancora margini enormi di crescita.

«Il Palermo non conosce ancora il suo vero potenziale per il futuro. Posso dirlo perché vengo da fuori Palermo e non sono palermitano. A volte non tutti si rendono conto della grande opportunità che abbiamo e di quello che possiamo costruire».

Infine, il dirigente ha evidenziato come il valore del club vada oltre l’aspetto sportivo.

«Spesso si dice che il rosa e il nero rendono il Palermo unico, ed è vero. Ma il potenziale fuori dal campo può essere ancora più importante di quello che possiamo fare sul terreno di gioco».