Inzaghi: «Allenare il Palermo è come allenare una grande squadra di Serie A»

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palermo carrarese 5-0 (62) palumbo inzaghi

Il fascino del Palermo e della sua tifoseria ha conquistato anche Filippo Inzaghi. In un reportage dedicato al mondo rosanero pubblicato dal magazine inglese FourFourTwo, l’allenatore del Palermo ha raccontato il legame nato con la città e con il club siciliano, sottolineando il peso e il prestigio della panchina rosanero.

«Allenare il Palermo, per me, equivale ad allenare una grande squadra di Serie A», ha spiegato Filippo Inzaghi a FourFourTwo, come riportato dal magazine inglese che ha dedicato un approfondimento al club rosanero. «Dopo aver chiuso il capitolo precedente, ho ritenuto che Palermo fosse la scelta migliore per ricominciare subito».


L’ex attaccante campione del mondo e due volte vincitore della Champions League ha ricordato anche l’impatto emotivo della sua presentazione allo stadio Renzo Barbera, avvenuta davanti a centinaia di tifosi affacciato dal balcone dello stadio, un momento che lo stesso Inzaghi ha definito speciale.

«La passione della gente è incredibile. La mia presentazione rimarrà per sempre nel mio cuore, perché ho sentito subito una grande fiducia», ha raccontato ancora Inzaghi a FourFourTwo. «Quando i tifosi vedono impegno e dedizione, ti premiano a prescindere dal risultato, e questo per me è un aspetto fondamentale».

Nel reportage del magazine inglese si sottolinea anche il rendimento difensivo del Palermo, che al momento dell’intervista vantava la migliore difesa della Serie B, un dato che rispecchia perfettamente la filosofia dell’allenatore rosanero. Un curioso parallelo per un tecnico che da calciatore era famoso per la sua capacità di infilarsi tra le difese avversarie, ma che oggi dimostra di sapere anche come impedirlo agli altri.

L’analisi di FourFourTwo racconta così il Palermo come una delle realtà più affascinanti del calcio italiano, capace di unire storia, passione e una tifoseria che continua a trascinare la squadra rosanero.

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