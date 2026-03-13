Inzaghi presenta Monza-Palermo: «Sono orgoglioso dei ragazzi, questo pubblico merita tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
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Alla vigilia della sfida tra Monza e Palermo, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, soffermandosi anche sul clima all’interno dello spogliatoio in questo momento decisivo della stagione.

Il tecnico ha ribadito quanto il gruppo stia dimostrando compattezza e senso di appartenenza.


«Sono orgoglioso dei ragazzi. A fine partita non guardo chi ha segnato, ma chi magari non ha giocato. Ho sempre visto tutti andare sotto la curva insieme ed essere felici per il risultato della squadra».

Inzaghi ha poi spiegato alcune scelte fatte nelle ultime gare, anche in relazione alla gestione degli ammoniti.

«Ho cercato di togliere i giocatori ammoniti perché, se dico che siamo tutti forti, non ha senso rischiare di restare in dieci. Tutti devono sentirsi parte del gruppo e pronti a dare il loro contributo».

L’allenatore rosanero ha sottolineato anche il rapporto speciale con la tifoseria.

«Vedere i tifosi all’aeroporto per incitarci è qualcosa che succede solo qui. Questo ci dà una grande responsabilità e ci deve spingere a dare tutto quello che abbiamo. Il pubblico di Palermo è molto intelligente e, se la squadra avrà dato il massimo, accetterà sempre il risultato del campo».

Inzaghi ha poi parlato dei giovani della rosa, citando in particolare Giovane e Vasic.

«A Giovane ho fatto i complimenti davanti a tutti perché ha dimostrato che, anche se ha giocato poco, è sempre pronto. Ha sempre lo stesso atteggiamento, così come Vasic. Purtroppo devo fare delle scelte».

Il tecnico ha rivelato anche alcune riflessioni sulla gestione della rosa.

«Sono due partite che vorrei inserire Modesto, ma le gare a volte ti costringono a fare determinate scelte. A Giovane ho detto che magari i suoi dieci minuti potrebbero essere fondamentali per il nostro sogno».

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