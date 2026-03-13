Inzaghi presenta Monza-Palermo: «Penso solo al Palermo, siamo una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
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Alla vigilia della sfida tra Monza e Palermo, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, soffermandosi sulla preparazione della gara e sull’atteggiamento mostrato dalla squadra negli ultimi giorni.

Il tecnico ha ribadito il massimo rispetto per l’avversario ma anche grande fiducia nei propri giocatori.


«Ho grande rispetto per il Monza. A gennaio hanno preso giocatori importanti come Cutrone, Hernani e Caso. Però io penso alla mia squadra. Sono convinto che siamo una squadra forte e andremo a giocarci una grande partita».

Rispondendo anche alle parole del tecnico brianzolo Paolo Bianco, Inzaghi ha mantenuto il focus sul Palermo.

«Le parole di Bianco? Parliamo di cose serie (ride, ndr.). Io penso al Palermo. Sono convinto che siamo una squadra forte e faremo una grande partita».

Il tecnico rosanero ha poi raccontato cosa ha visto negli occhi dei suoi giocatori durante la settimana di lavoro.

«L’impegno deve esserci sempre, perché da qui alla fine sono tutte finali. Se avessi visto più impegno in questi giorni mi sarei arrabbiato, perché significherebbe che prima non c’era stato. Invece ho visto il solito atteggiamento e la solita voglia. Ho fatto i complimenti a chi è entrato nell’ultima partita perché ci ha dato tantissimo».

Inzaghi ha anche ammesso di avere ancora alcuni dubbi di formazione, sottolineando però l’ampia disponibilità di giocatori.

«Ho dei dubbi, ma sono contento che si torni a giocare martedì perché potrò fare delle rotazioni. Come sapete per me chi entra è spesso ancora più importante di chi parte titolare. Ho 24 giocatori prontissimi e questo per un allenatore è un grande vantaggio».

Infine, il tecnico ha evidenziato il legame speciale tra squadra e tifosi.

«Sono orgoglioso di questi ragazzi. Ho sempre visto tutti andare sotto la curva dai tifosi, felici per il risultato della squadra. Dopo Carrara abbiamo trovato i tifosi in aeroporto: sono cose che succedono solo a Palermo. Questo ci dà una grande responsabilità che deve renderci ancora più forti. Ho capito che questo è un pubblico molto intelligente e che accetterà sempre il verdetto del campo».

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