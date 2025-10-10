ItaliaU21, vantaggio al riposo: 3-0 sulla Svezia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2025

Grande prestazione dell’Italia U21 nei primi 45 minuti del match contro la Svezia. La formazione di Silvio Baldini va al riposo in vantaggio per 3-0, grazie anche ai 2 gol di Niccolo Pisilli.

Partono subito bene gli azzurrini, sbloccando subito il risultato con il gol di Pisilli. Al 40′ arriva il raddoppio: Francesco Camarda trasforma dal dischetto e regala il raddoppio ai suoi. Il gol del 3-0 arriva nei minuti di recupero, firmato nuovamente da Pisilli che mette il risultato in ghiaccio.

