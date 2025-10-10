ItaliaU21, vantaggio al riposo: 3-0 sulla Svezia dopo i primi 45
Grande prestazione dell’Italia U21 nei primi 45 minuti del match contro la Svezia. La formazione di Silvio Baldini va al riposo in vantaggio per 3-0, grazie anche ai 2 gol di Niccolo Pisilli.
Partono subito bene gli azzurrini, sbloccando subito il risultato con il gol di Pisilli. Al 40′ arriva il raddoppio: Francesco Camarda trasforma dal dischetto e regala il raddoppio ai suoi. Il gol del 3-0 arriva nei minuti di recupero, firmato nuovamente da Pisilli che mette il risultato in ghiaccio.