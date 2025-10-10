Gerli alza l’asticella: «Palermo e Venezia sono le favorite, ma questo Modena può sognare in grande»

Il regista del Modena, Fabio Gerli, si è raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata a ParlandoDiSport.it allo stadio “Braglia”, con la collaborazione dell’ufficio stampa del club. Il vicecapitano gialloblù ha parlato dell’inizio di stagione, della sfida d’alta quota contro il Palermo e dell’ambizione di un gruppo che vuole continuare a stupire.

«Siamo partiti molto bene – ha dichiarato Gerli a ParlandoDiSport.it –. Cinque vittorie e due pareggi non arrivano per caso. È il risultato del lavoro che portiamo avanti fin dal ritiro estivo: ci siamo allenati forte sin dal primo giorno e siamo orgogliosi che tutto questo si veda in campo. La squadra è di livello, si respira un’aria positiva e ora dobbiamo solo continuare su questa strada».

Sul prossimo big match di campionato, domenica 19 novembre al “Renzo Barbera” contro il Palermo, Gerli mantiene i piedi per terra ma non nasconde le motivazioni: «Per noi sarà una partita come le altre, ma sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Il Palermo, insieme al Venezia, è la candidata principale alla promozione. Giocheremo in un ambiente caldo, ma ci stiamo preparando bene, come sempre, lavorando giorno dopo giorno per arrivare pronti».

Il centrocampista romano, alla sua sesta stagione consecutiva in gialloblù, è ormai uno dei simboli del club: «Mi sento parte di questa famiglia – ha spiegato a ParlandoDiSport.it –. Sono arrivato in un momento difficile, ma insieme abbiamo ricostruito entusiasmo e fiducia. Con la nuova proprietà ho sempre avuto un rapporto speciale: la famiglia Rivetti sta facendo investimenti importanti, dal centro sportivo ai lavori allo stadio, e merita i risultati che stiamo ottenendo. Ho rinnovato fino al 2028 perché credo in questo progetto. Prima o poi, questo Modena sarà vincente».

Parlando della Serie B 2025/2026, Gerli ha offerto un’analisi lucida e matura: «È un campionato di altissimo livello. Non facciamoci ingannare dai rallentamenti iniziali di Empoli e Monza: hanno organici importanti e torneranno presto in corsa. Il Venezia resta la squadra più completa, ma anche il Palermo ha investito molto e ha qualità da Serie A. Noi? Non so dove arriveremo, ma siamo un gruppo forte, unito, che lavora bene e che può dare fastidio a tutti».

Il vicecapitano gialloblù ha voluto infine lanciare un messaggio ai tifosi del Modena, sempre più vicini alla squadra: «Non voglio fare promesse, ma una cosa è certa: daremo tutto per onorare la maglia. Ci saranno momenti difficili, ma chiedo ai nostri tifosi di restarci accanto. Se restiamo uniti, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. L’entusiasmo che si respira oggi è meritato: stiamo riportando orgoglio e appartenenza in questa città».